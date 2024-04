Incendio allo Stabilimento Trigano Van | Tre Camper Distrutti dalle Fiamme

(Di domenica 28 aprile 2024) Chieti - Un devastanteha colpito loVan a Paglieta, noto per la produzione die veicoli ricreazionali. L'evento ha causato danni significativi, con trecompletamentee altri danneggiati parzialmente. Secondo le autorità, l'è stato probabilmente causato da un cortocircuito e ha interessato un'area del piazzale esterno dello, dove i veicoli finiti vengono radunati. Le, divampate intorno alle 14:40, hanno rapidamente coinvolto diversi veicoli parcheggiati vicino al muro dell'azienda. L'intensa colonna di fumo nero che si è alzata dalla fabbrica ha attirato l'attenzione degli automobilisti sulla strada provinciale 119. L'allarme è stato dato da un addetto ...

