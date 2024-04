Protesta al G7 sul Clima - il corteo blocca la tangenziale di Torino In piazza bruciate le foto di Meloni e Biden – Video e Foto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) I manifestanti cheno contro il G7 sula Venaria Reale hanno appiccato un falò con ledei leader presenti all’evento, insieme alla bandiera americana. A fuoco ledi Giorgia, oltre a quella del premier britannico Rishi Sunak e del presidente Usa Joe. Ilè arrivato inVittorio dopo averto per diversi minuti ladi, deviando improvvisamente il tragitto. «Chiil nostro futuro si troverà centinaia di blocchi come questo di persone non disposte a far decidere sulla propria testa» è lo slogan ripetuto al megafono, mentre la polizia riporta illungo il ...