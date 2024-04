Chi è Francesca - la sorella di Annalisa Minetti con la stessa malattia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 aprile 2024) Una forza che deriva dall’amore che hanno ricevuto fin da quando sono nate:è ladie come lei soffre di retinite pigmentosa, una patologia ereditaria che le ha portate a essere non vedenti. Nonostante la, scoperta da una e poi dall’altra, non si sono arrese e hanno inseguito il sogno di poter vivere una vita normale. Oggi sono mamme entrambe e hanno realizzato tutto quello che desideravano fin da bambine. Sono autonome e fanno tantissime cose, nonostante la loro condizione le vincoli ad avere un aiuto costante e non poter vedere i volti dei loro figli. Chi èDelladi, cantante, atleta e laureata in ...