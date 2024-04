VIDEO – Dumfries protagonista inaspettato con la maschera di… Inzaghi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Denzelè uno dei giocatori più “attivi” sul pullman dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto dell’Inter. L’esterno olandese indossa unacon la faccia di mister Simone, che approva sorridendo.– Denzeltotalmente scatenato nel pullman dei festeggiamenti per il ventesimo scudetto dell’Inter, Durante la parata, l’olandese ha indossato unadel “demone” Simone, così come fatto in precedenza anche da Kristjan Asllani e Marko Arnautovic. Come ripreso anche dalle telecamere del mister, il tecnico nerazzurro osserva la scena sorridendo, prima di indossare lui stesso lache lo raffigura! Vedo ovunque #ForzaInter #IM2Stars ...