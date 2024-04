La Solitudine

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 28 aprile 2024) Di Vincenzo Calafiore 29 Aprile 2024 Udine “ non urla, si siede e aspetta “ ! Il segreto di una buona e serena “ vecchiaia “ sta in un sincero e onesto, continuo, dialogo con . Non è una condizione di privazioni o di assenze. è un grande sentimento al pari passo dell’amore, a volte può o potrebbe fare paura, conoscendola invece la si comincia ad apprezzare e amare. Nell’amore accade esattamente l’opposto, amando ci si sente felici, completi e si viaggia sulla brezza dell’euforia …. Poi accade che l’amore può o potrebbe finire e si precipita nel vuoto, nel baratro del. Rimanendo da soli si impara a stare bene da soli, è come se la vita a un certo punto ci imponesse di rimanere soli per poter trascorrere del tempo con noi stessi, per fare conoscenza, capire quanto siamo stati estranei. Nello rimanere soli si scopre una forma nuova di indipendenza, forse perché è ...