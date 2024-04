LIVE – Tortona-Virtus Bologna 18-24 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Il LIVE in diretta di Tortona-Virtus Bologna, sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Interessante testa a testa tra due squadre che potrebbero anche ritrovarsi ai playoff, visto che attualmente i piemontesi sono ottavi mentre le Vu Nere sono in testa alla classifica. ...

Continua a leggere>>

Il LIVE in diretta di Tortona-Virtus Bologna, sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Interessante testa a testa tra due squadre che potrebbero anche ritrovarsi ai playoff, visto che attualmente i piemontesi sono ottavi mentre le Vu Nere sono in testa alla classifica. ...

Continua a leggere>>