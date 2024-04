Atalanta Empoli 1-0 LIVE | Pasalic segna su rigore

(Di domenica 28 aprile 2024) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA Bergamo,edsi affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI43? Conclusione di El Bilal Touré. Palla deviata ed è calcio d’angolo. 39?

Atalanta-Empoli 0-0 Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, El Bilal, Lookman. A disp. Musso, Rossi, Hien, Comi, Bonfanti, Hateboer, Bakker, Adopo, Ederson, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini Empoli (3-5-2): ... Continua a leggere>>

Atalanta-Empoli 0-0 Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, El Bilal, Lookman. A disp. Musso, Rossi, Hien, Comi, Bonfanti, Hateboer, Bakker, Adopo, Ederson, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini Empoli (3-5-2): ... Continua a leggere>>

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta ed Empoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Bergamo, Atalanta ed Empoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI Atalanta Empoli 32? Brutta palla persa da Lookman con ... Continua a leggere>>

MOVIOLA LIVE: rigore per l'atalanta con il Var - atalanta-empoli e Napoli-Roma sono i due match delle 18 della domenica, validi per la 34esima giornata di Serie A: dirigono gli incontri rispettivamente Michael.

Continua a leggere>>

atalanta-empoli, ecco quanti saranno al Gewiss Stadium - C’è anche la Dea tra i seggiolini nuovi ora a sostenere i nerazzurri che stasera cercheranno la vittoria contro l’empoli per dare continuità alla ... è sotto la Maresana che l’atalanta quest’anno ha ...

Continua a leggere>>

Serie A: Napoli-Roma 0-0 e atalanta-empoli 0-0 DIRETTA e FOTO - Napoli-Roma 0-0 DIRETTA e atalanta-empoli 0-0 DIRETTA in campo alle 18 di domenica 28 aprile per la 34esima giornata di Serie A Si ferma Zielinski e Calzona per affrontare la Roma dovrà ricorrere ...

Continua a leggere>>