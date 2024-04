LIVE Paolini-Garcia 6-3 - 6- - WTA Madrid 2024 in DIRETTA | paurosa prestazio -e, l’azzurra vola agli ottavi e guarda la ‘race’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:42 Impressionanti le statistiche al servizio di, appena 4 punti persi con la prima in campo (88%) con tanto di 76% di prime messe dentro! Con la seconda un buonissimo 5/10. La francese si è salvata con la prima, raccogliendo il 59% di punti, mentre con la seconda addirittura 6 su 20. Tre ace per una, dato clamoroso se pensiamo alla fisicità di entrambe. 18:40ne che non ha lasciato scampo alla francese, apparsa sottotono ma non rinunciataria. E’ stataa dare l’impressione che tra le due ci fossero categorie di differenza. Un solo passaggio a vuoto al servizio, più che comprensibile, nel 4° gioco del 2° set, quando Jasmine ha ceduto il servizio a 15 ma ha comunque brekkato nuovamente nel game successivo. 18:38...