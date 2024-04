Serie A | rigori a favore e contro - ecco la classifica

(Di domenica 28 aprile 2024) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club dal campionato 2026/2017 sino ad oggi. Andiamo a scoprire insieme quali sono le squadre, campionato dopo campionato, ad aver ricevuto più calci di rigore a. Tra parentesi il numero deiche sono stati trasformati e finiti in rete.PALI E TRAVERSEVAR A2023/2024 Inter 14 (13) Roma 10 (9) Frosinone 9 (7) Napoli 8 (5) Milan 7 (5) Sassuolo 7 (6) Fiorentina 7 (3) Verona 6 (2) Bologna 5 (4) Juventus 5 (3) Cagliari 5 (3) Genoa 5 (4) Lazio 4 (4) Empoli 4 ...

La classifica aggiornata dei calci di rigore a favore e contro della Serie A 2023 / 2024 . Nell’ultima stagione sono state Sassuolo, Napoli e Roma quelle ad aver beneficiato di più tiri dagli undici metri (10), ma nessuna delle tre è stata infallibile: un errore per i neroverdi, due per i partenopei ... Continua a leggere>>

