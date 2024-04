Stress da lavoro correlato | valutazione e misure obbligatorie anche per le uniformi

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di domenica 28 aprile 2024) A cura di: Dott. Col. Angelo Jannone – Esperto di compliance e Presidente di Organismi di Vigilanza d.lgs 231 D.ssa Alessandra D’Alessio – Psicoterapeuta resp. Dipartimento di Psicologia Militare e Benessere Centro Interforze Studi Militari Il decreto legislativo 81/08, ossia il testo unico in materia di sicurezza sul, obbliga tutti i datori diad eseguire unadei rischi (art.28) di infortuni e malattie professionali. Si tratta di un passaggio essenziale per definire ledi contenimento da adottare, le attrezzature da scegliere ed i dispositivi di protezione. Ladeve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui ...