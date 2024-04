LIVE Monza-Perugia 1-0 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | i brianzoli dilagano nel finale del primo se - 25-19

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Murooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaa 2-3 Out l’attacco di Loeppky da seconda linea 2-2 Errore al servizio2-1 La pipe di di Loeppky 1-1 Vincente Ben Tara da zona 4 1-0 Pipe di Takahashi 25-19 Maaaaaaaaaaar da zona 4 trova un attacco quasi impossibile da zona 4 sulle mani del muro e firma ilset per i briancoli, 1-0 24-19 Murooooooooooooooo Loeppkyyyyyyyyyyyyyyyy! Disattenta la difesa di23-19 Doppio tocco di Di Martino 23-18 Out la pipe di Leon 22-18tempo Di Martino 21-18 La diagonale di Semeniuk da zona 4 21-17 Mano out Leon da zona 2 21-16 La parallela di Szwarc da zona 2 20-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 20-15 Vincente Leon da zona 4 20-14 Murooooooooooooooooooo ...

Volley, Scandicci-Conegliano: il risultato in diretta live della finale scudetto - Dopo il successo per 3-1 in gara 3 al Palaverde, l’Imoco prova a chiudere la serie contro Scandicci al PalaWanny per confermarsi campione d’Italia. Le ragazze di Santarelli sono in vantaggio per 2-1 ...

Volley, Monza sconfitto a Perugia in gara3 - PIAN DI MASSIANO (PG) - Ancora uno stop al Pala Barton, in Gara-3 della Finale Scudetto, per la MINT Vero Volley Monza di Massimo Eccheli ...

LIVE Perugia-Monza 2-1, Superlega volley 2024 in diretta: umbri avanti nel quarto set, 13-11 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 20.31: per questa sera è tutto, appuntamento a domenica alle 18 per gara4 a Monza, grazie per averci seguito e ...

