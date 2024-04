Bambina di 2 anni azzannata alla testa dal cane degli amici | è grave

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 aprile 2024) Unadi 2è stata morsa da unmeticcio, di taglia media, mentre stava giocando nel giardino di una casa dove era ospite con i familiari. È accaduto sabato pomeriggio a Fonte Nuova, alle porte di Roma. La piccola è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli.Leggi anche: Bimbo azzannato e ucciso da pitbull a Eboli. I cani al servizio sanitario per decidere se abbatterli o no Lanon è in pericolo di vita La, che sarebbe ferita non mi modoe ad un braccio, è stata ricoverata in prognosi riservata e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mentana che hanno informato l’Autorità Giudiziaria dell’accaduto. Un episodio che ricorda ...