L’Isola dei Famosi - confidenze tra due naufraghi | la reazione di Alvina e Valentina

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 aprile 2024)dei, nuovetra due: Artur e Khady vengono interrotti da. Ladei, la nuova edizione sta riservando tantissime sorprese ai telespettatori e ai. Domani sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dove ci saranno inediti incontri tra ie i propri familiari. Stando alle ultime stories social di Juliana Moreira, pare proprio che la moglie di Edoardo Stoppa sia atterrata in Honduras dove molto probabilmente domani sera sorprenderà suo marito. Leggi anche –> Giulia Salemi, tutto l’amore per Pierpaolo racchiuso in una dedica: “è quello giusto” Le nuove confessioni di due ...