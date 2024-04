Napoli-Roma 0-0 - occasione enorme sciupata da Anguissa LIVE

(Di domenica 28 aprile 2024) Ildi Calzona sfida i giallorossi di De Rossi al Maradona per cercare punti preziosi pere i piazzamenti europei del prossimo anno 42? Magia di Kvara, tunnel e lancio lungo per Politano che viene chiuso in angolo all’ultimo 40? Ilora attacca con maggiore costanza, tiro a giro di Kvara dal limite e bella parata di Svilar 36?gigante per! Spizzata di testa di Osimhen che mettesolo davanti a Svilar, il novantanove tira altissimo e quasi in curva 34? Kvara prova a condurre un azione offensiva ma nessuno accompagna, motivetto di tutto il primo tempo degli azzurri 30? Ripartenza veloce del, palla lunga di Politano per Osimhen, il nove scappa a Ndincka, poi arriva in area ma defilato e Svilar para il suo tiro 28?...

Gli azzurri a caccia dei tre punti per non perdere definitivamente il treno per l'Europa. I giallorossi cercano la vittoria dopo il successo nel recupero di Udine Continua a leggere>>

tifosi del Napoli in protesta nel corso della sfida di campionato contro la Roma. I tifosi partenopei sono rimasti in silenzio per i primi quindici minuti della partita, per poi intonare dei cori contro il presidente De Laurentiis . Non sono mancate anche proteste nei confronti del tecnico Calzona ... Continua a leggere>>

MOVIOLA LIVE: rigore per l'Atalanta con il Var - Atalanta-Empoli e napoli-Roma sono i due match delle 18 della domenica, validi per la 34esima giornata di Serie A: dirigono gli incontri rispettivamente Michael.

napoli-Roma, il Maradona in silenzio, poi cori contro De Laurentiis - È iniziata napoli-Roma allo stadio Maradona e il pubblico ha assistito ai primi minuti del match in religioso silenzio, senza cori. Una scelta, quella in particolare delle curve, ...

De Rossi a napoli per sfatare un tabù: non accade da sei anni - Daniele De Rossi, tecnico della Roma, potrebbe sfatare un tabù all'impianto della Fuorigrotta. Un evento che, per i giallorossi, non accade da sei anni. Il napoli cerca di concludere la stagione in ...

