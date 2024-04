Nuoto - Sara Curtis vince e sfiora il record italiano nei 50 sl in Grecia Ceccon batte Christou nei 100 dorso

La Challenger Cup 2023-2024 di Pallanuoto maschile viene vinta dai turchi del Galatasaray, che nella finale di ritorno superano in trasferta gli sloveni del Kranj per 19-13 dopo aver già vinto all’andata in Turchia per 14-6: gli anatolici si fregiano così del terzo trofeo continentale per squadre ...

Continua a leggere>>

La stagione del Nuoto in vasca lunga entra sempre più nel vivo e il conto alla rovescia che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 procede velocemente. Nel cammino che guiderà all’evento nella città degli Innamorati, in questo week end fari puntati sull’Acropolis Swim Open 2024. A Marousi, in ...

Continua a leggere>>