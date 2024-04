Tardozzi estasiato da Bagnaia | Il capolavoro del campione del mondo davanti a un grande Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Una prestazione esaltante. Non stava più nella pelle Davide, Team Manager della Ducati, al termine del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, Francescoha vinto una gara molto tirata e combattuta,allo spagnolo Marce a Marco Bezzecchi. Partendo dalla settima casella, Pecco si è reso protagonista di una corsa in cui è riuscito a mettere insieme un po’ tutto: velocità, consistenza e cattiveria agonistica. Tutti questi ingredienti hanno portato alla propria vittoria, piegandoin un duello molto appassionante, nonostante il fuoriclasse nativo di Cervera le abbia tentate tutte per precederlo. “È stato undeldel, una gara degna ...