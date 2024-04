Salernitana - per le ultime quattro gare possibile spazio ai giovani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl ko di Frosinone nell’ultimo turno ha sancito la discesa in serie B della, di fatto già maturata da molte settimane, ma all’appello mancano ancorapartite che i granata proveranno ad onorare nel migliore dei modi, così da mettere finalmente in archivio una stagione a dir poco sciagurata. A fare visita all’Arechi ai ragazzi di mister Colantuono saranno Atalanta e Verona mentre in trasferta lasarà attesa da Juventus e Milan. Tanti i problemi con i quali dovrà fare i conti nel prossimo turno l’allenatore dei granata, alle prese con unalunga serie di assenti viste le non perfette condizioni fisiche di Kastanos, Maggiore, Ochoa e Boateng, senza contare la sicura defezione di Pierozzi, che era in diffida ed è stato ammonito a Frosinone. ...