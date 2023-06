(Di sabato 10 giugno 2023) Una volta scoperti, itemevano di essere rimandati in patria, da qui il tentativo di sequestro alla nave turca sventato dai reparti speciali italiani

"Temevamo il rimpatrio". I clandestini giustificano così il dirottamento ilGiornale.it

Una volta scoperti, i clandestini temevano di essere rimandati in patria, da qui il tentativo di sequestro alla nave turca sventato dai reparti speciali italiani ...Resta in piedi l’ipotesi di dirottamento ma per ora solo tre dei clandestini sono stati denunciati a piede libero: avevano coltelli e taglierino. Le indagini della procura dopo l’intervento dei marò i ...