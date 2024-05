San Donato In collina arriva l’acquedotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Anche la ‘’ di Sansarà collegata al. Per il potenziamento dell’infrastruttura idrica in zona il Comune ha infatti stanziato 80mila euro. La decisione è stata ratificata dalla giunta comunale con una delibera che prevede una convenzione con Publiacqua per la progettazione e la realizzazione dell’ampliamento della rete sulladi San. Da tempo i residenti in zona chiedevano un intervento per migliorare la situazione: la, infatti, al momento è servita da una vecchia conduttura privata risalente all’epoca degli accordi tra gestore del servizio e Fondazione Carmine, nell’ambito della realizzazione dei pozzi delalle Bartoline. La conduttura negli ultimi anni ha manifestato molte problematiche, riportando ...