Pioggia di investimenti Pnrr In arrivo otto milioni di euro per rinnovare l’ospedale di Melzo

(Di venerdì 10 maggio 2024)e trecentomiladida Regione Lombardia esulSanta Maria delle Stelle, finanzieranno l’ampliamento del pronto soccorso, il rifacimento di tecnologie e impiantistica, nuovi posti di terapia intensiva e l’atteso restyling strutturale del reparto psichiatrico chiuso ormai da più di tre anni. Notizia e lista degli interventi arrivano da Asst, "l’obiettivo è rendere il nosocomio disempre più confortevole, sostenibile e moderno". Le cifre. Un milione e 157milasaranno destinati all’ampliamento del pronto soccorso, reparto sensibile da anni in attesa di restyling strutturale. Un milione e 439mila sono invece riservati a cinque nuovi posti letto di terapia intensiva, che troveranno collocazione in ...

Il Comune rischia il dissesto perché il ministero dell’Interno – lo stesso che sta valutando l’avvio della procedura – non ha ancora compensato le spese sostenute dall’ente per i lavori finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. ...

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha recentemente incontrato i rappresentanti delle Fondazioni ITS Academy per fare il punto sulla situazione attuale e sulle future prospettive del settore, in particolare riguardo ...

Pannelli colorati installati all’interno delle classi dell’istituto Marcelli - Pannelli colorati installati all’interno delle classi dell’istituto Marcelli - A Foiano della Chiana, interventi finanziati con il pnrr trasformano le aule dell'Omnicomprensivo Marcelli con pannelli grafici e citazioni ispiratrici, promuovendo un'idea innovativa di didattica e t ...

Fondi Pnrr. Finanziati 50 progetti - Fondi pnrr. Finanziati 50 progetti - Il Consiglio comunale di Todi ha approvato la ricognizione dei fondi non nativi pnrr, rivelando 50 progetti di investimento per oltre 25 milioni di euro. Le opere riguardano la rigenerazione urbana, l ...