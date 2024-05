Il liceo Enrico Fermi si dà al ’Game Design’ Creati dagli studenti giochi digitali interattivi

(Di venerdì 10 maggio 2024), quando lo studio diventa giocovo. Metti insieme un’idea, aggiungi un gruppo diliceali incuriositi e motivati, potenzia il tutto con moltavità, illustra in che modo applicare le tante informazioni acquisite durante le ore di studio, esercita le competenze (termine di cui sovente si abusa, ma in questa sede trova la sua piena esplicazione), ed ecco riassunto il percorso laboratoriale pomeridiano che la professoressa Giovanna Bartoli ha proposto aglidelle classi quarte e quinte delscientifico ’’ di Massa. Chi si è iscritto alha potuto partecipare a un progetto originale ideato dalla professoressa Giovanna Bartoli, artista affermata e dalla ...

Al Design Museum di Milano il comasco Francesco Pusterla presenta il lavoro degli studenti per 'Re - Imagine the Future' - Pusterla presenta infatti il lavoro di alcuni suoi studenti per 'Re - Imagine the Future', una ...e formati nell'uso di strumenti digitali avanzati come l'intelligenza artificiale e il design ...

Offerta speciale: Domestika corsi da 5,99 - ... mentre la community di studenti e insegnanti offre un luogo di scambio diretto per feedback e idee. Ci sono corsi di illustrazione, disegno, Web & app design, fotografia e video, 3D e animazione. E ...