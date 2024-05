Pensionata truffata da finto carabiniere

(Di venerdì 10 maggio 2024) Era falso l’incidente, così come ilche ha contattato telefonicamente la donna e l’avvocato che si è presentato alla porta di casa: è figlia di uno delle tante procedure standard utilizzate da questi malviventi la truffa andata in scena pochi giorni fa ad Arluno e che ha avuto come vittima una donna di 79 anni. Tutto ha preso il via con la telefonata del falsoche ha raccontato alla donna di un incidente stradale, ovviamente inventato, capitato poco prima alla figlia 79enne. "Sua figlia rischia l’arresto a meno di trovare un accordo: tra poco verrà da lei un avvocato, consegni a lui denaro e quanto di prezioso ha in casa così da evitare la prigione": questo il succo della telefonata del truffatore, che ha condotto la donna ad accettare questo "accordo". Poco dopo a casa della donna si è dunque presentato il falso avvocato, ultimo ...

Soldi falsi ai pensionati, dipendenti delle Poste nel mirino - Soldi falsi ai pensionati, dipendenti delle Poste nel mirino - La comunità di Sperone è scossa da una serie di denunce relative all'uso di denaro falso per il pagamento delle pensioni. I cittadini hanno segnalato il ...

Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nel 2023 recuperati beni per 4,5 milioni. Quadri, ma anche una lettera del Vasari - Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nel 2023 recuperati beni per 4,5 milioni. Quadri, ma anche una lettera del Vasari - Le attività di contrasto dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio ... consentiva di individuare e denunciare per ricettazione una pensionata sessantottenne, residente in Lombardia, che ...

Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, recuperati beni d’arte di provenienza illecita per 4 milioni di euro - Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, recuperati beni d’arte di provenienza illecita per 4 milioni di euro - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze hanno presentato l’attività operativa relativa al 2023, che ha visto il recupero di beni d’arte di provenienza illecita per un valore di ...