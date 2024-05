Piscine | l’acqua è preziosa | Svuotamento ogni tre anni Così si riducono gli sprechi

(Di venerdì 10 maggio 2024) FIRENZE Il consiglio regionale della Toscana ha approvato la modifica della legge regionale 9 del 2006 che fa slittare l’obbligo dideldelleprivate a uso pubblico atree nonanno. Una decisione che soddisfa Confagricoltura Toscana, come conferma il presidente dell’associazione Marco Neri. "Chiaramente – rassicura –delleresterà pulita e quindici giorni prima dell’apertura al pubblico dovrà essere controllata. Per gli agriturismi toscani l’esperienza dell’ospite, strettamente legata alla natura, è una priorità: quello che cambia è un’enorme riduzione degliidrici e dei costi derivanti, mantenendo comunque gli standard igienici dettati dalla legge. Ringraziamo la ...

