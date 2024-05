Dopo l’Ats pure il Comune boccia il forno Per le cremazioni altri pellegrinaggi

(Di venerdì 10 maggio 2024) I lecchesi che vorranno far cremare i loro cari dovranno continuare a migrare neglicomuni della Lombardia. Un triste e mestoo con la bara del defunto al seguito per andare a Milano, piuttosto che in Valtellina, alla ricerca di uncrematorio. La seconda Commissione consiliare si è infatti vista costretta a stralciare dal Piano regolatore cimiteriale, in via di definizione, la realizzazione del centro crematorio, il primo del capoluogo, atteso dal 2016, che era stato previsto nell’ala Sud Est del cimitero del rione di Castello. La decisioneil diniego arrivato dal, l’Azienda di tutela della salute. Per l’ex Asl infatti quella struttura – dotata come prevedeva il progetto di due forni – si sarebbe trovata troppo vicina alle abitazioni, rischiando così di creare ...

