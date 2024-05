Lo scolmatore e il tunnel Le grandi opere che ora sono a rischio

(Di venerdì 10 maggio 2024) C’è il fronte del porto, con la nuova diga foranea e ilsubportuale. Ma c’è anche quello del rigassificatore, che dovrebbe essere spostato da Piombino a Vado Ligure e per il quale Giovanni Toti era commissario di governo, dellodel Bisagno – l’opera madre che dovrebbe salvare Genova dalle alluvioni – che attende l’arrivo della grande talpa escavatrice dalla Cina e che vedeva anch’esso Toti come Commissario di governo, della scuola politecnica dell’Università di Genova che deve essere trasferita nel parco scientifico e tecnologico di Erzelli.per miliardi. Ma ora, dopo lo tsunami che ha sconvolto i vertici della Regione e del Porto, cosa succederà? Per quanto riguarda lodel Bisagno, l’incarico di commissario di Governo dovrebbe passare al presidente della giunta regionale ad interim ...

