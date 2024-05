Bilancio Croce Rossa | Mille missioni nel 2023

(Di venerdì 10 maggio 2024) In occasione della ricorrenza della giornata mondiale dellavertici e volontari del Comitato di Pontedera sono stati ricevuti a Palazzo Stefanelli dagli amministratori comunali. Un momento di scambio e di incontro che è servito anche ad elencare alcuni dati sull’attività svolta sul territorio nel. Ladi Pontedera ha effettuato, nell’anno appena trascorso, circa, ordinarie ed in emergenza, mettendo a disposizione volontari e mezzi. I soci attualmente sono 80, con una storia che affonda nei secoli scorsi. La Cri di Pontedera fu fondata infatti nel 1888 "e oggi - sottolinea la associazione - abbiamo ancor più la possibilità di proseguire il percorso iniziato 135 anni fa, in piena autonomia e con sempre maggiore vigore".

