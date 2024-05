I profitti volano a 122 milioni Masse record

(Di venerdì 10 maggio 2024) Banca Generali ha chiuso il primo trimstre 2024 con un utile netto di 122di euro, in crescita del 47% sullo stesso periodo 2023. L’utile netto ricorrente, informa una nota, si è attestato a 82(+6%). Letotali hanno raggiunto il nuovo massimo storico a 96,8 miliardi di euro, con una crescita del 13% (del +4,3% da inizio anno). Il margine di intermediazione è salito a 256,6contro i 193,2del primo trimestre 2023. Il risultato, spiega la nota, ha beneficiato del forte contributo del margine finanziario (83,9 mln, +12%) e delle commissioni nette ricorrenti (118,3 mln, +4,5%). Nello specifico, il margine d`interesse è aumentato del 12% a 79,4. Per quanto riguarda la posizione patrimoniale, sono risultati in ulteriore crescita Cet1 ratio, ...

