Motomondiale a Le Mans Bagnaia si prepara - Bastianini l’outsider

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si riparte da lì, da quel duello straordinario frae Marquez. Da quella stoccata di orgoglio e di qualità con cui Pecco si è preso Jerez davanti al re di Spagna, Marc. Roba per cuori forti, che in questo week-end potrebbe tornare d’attualità a Le, dove si correrà un Gp di Francia che si preannuncia equilibrato, combattuto e quindi spettacolare, come non accadeva da tempo.comunque ci crede. Pensa positivo e aspetta Sprint e gara con la consapevolezza di poter essere concretamente l’uomo da battere. "Certo sottolinea sarà una storia dura dove in tanti hanno le carte in regola per poter far bene. Prendete, è uno che ama questa pista, che a Lepuò fare la differenza. E qui vanno forte anche Martin e Bezzecchi". Tutte Ducati, insomma, ma Aprilia e Ktm sono pronte ...