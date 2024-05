Zitti e Nuti il podcast su Spotify Per raccontare il genio di Cecco

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un ritratto intimo, che ripercorre la carriera di Francesco. Un racconto personale dell’autore, che viaggia in parallelo, sottotraccia. Nel giorno del compleanno di Francesco, venerdì 17 maggio, la serie audio "" sarà presentata a Roma nell’ambito della Settimana delpromossa da Assipod - Associazione italianaing.è la prima serieche omaggia l’artista pratese, scritta da Emiliano Cribari e prodotta da Officina del: dopo l’anteprima alla 72ma edizione del Trento Film Festival, gli appassionati die tutti coloro che non hanno dimenticato l’opera e l’eredità dihanno accolto la serie con calore, gradimento e ascolti molto ...

Estate 2024 in musica: tutti i festival da non perdere in Toscana - Estate 2024 in musica: tutti i festival da non perdere in Toscana - Da giugno a settembre un'onda di musica è pronta a travolgere la Toscana, per una lunga, lunghissima estate in musica ...

“Zitti e Nuti”, il podcast-omaggio in ricordo di Francesco - “Zitti e nuti”, il podcast-omaggio in ricordo di francesco - L'artista scomparso lo scorso giugnoUn podcast in sei puntate (più un prologo) per ricordare francesco nuti. Si intitola ‘Zitti e nuti’ la serie audio scritta da Emiliano Cribari e prodotta da Officin ...

A Pistoia in mostra le invenzioni di tremila studenti - A Pistoia in mostra le invenzioni di tremila studenti - Un drone per interventi di soccorso, un percorso virtuale alla scoperta dei tesori dell'arte conservati nella Cattedrale e nel museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia, un libro digitale con r ...