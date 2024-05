In bicicletta tra le bellezze dello Stivale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) di Violetta de Nicolais Sul Monte Grappa e sulle Colline del Prosecco tra Farra di Soligo, Follina e Asolo. Lungo il Ticino tra le Cittaslow lombarde: Turbigo, Abbiategrasso, Morimondo e Travacò Siccomario. In Toscana tra San Vincenzo, Suvereto e Massa Marittima. Nel Parco dell’Alta Murgia tra Gravina di Puglia e Trani. Torna il 3 giugno la Giornata mondiale dellae con la bella stagione riesplode la voglia di muoversi in sella alla due ruote. Ma per Cittaslow la passione per ladura tutto l’anno. E non solo per la bici, ma per la mobilità dolce in generale che permette di muoversi senza inquinare, in modo silenzioso e senza congestionare le strade, nel pieno rispetto dell’ambiente. Via libera quindi ai cammini a piedi, alle cargo bike sempre più utilizzate anche da noi, ai mezzi di trasporto pubblici e a quelli elettrici, alle ...