Giada Paolella scomparsa a soli 8 anni Indagata la nonna che era alla guida dell’auto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Da una parte c’èPaola Migliorati, 60, ricoverata agli Spedali Civili di Brescia in prognosi riservata, che da martedì sera si trova a dover lottare su due fronti. Quello fisico, per le ferite rimediate nell’incidente, e quello intimo, dell’animo, per la perdita della nipotina, di 8. E qui non c’è prognosi in grado di stabilire i tempi di guarigione da questo immenso dolore. La piccola, di Castione della Presolana, morta sul colpo nella Seat Ibiza condotta proprio dche tra Clusone e Rovetta si è scontrata con una Bmw 320 (con a bordo una coppia di Clusone, rimasti feriti in modo lieve). Stava riaccompagnando a casa i nipoti: oltre ain auto c’era anche il fratellino Davide, 9 ...