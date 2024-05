Cambio appalto all’Esselunga - scatta il presidio davanti i cancelli

(Di venerdì 10 maggio 2024)senza rete per venti lavoratori del settore carne,e blocco aiai magazzini Esselunga di via Giambologna a Limito. Sono stati promossi dal Si Cobas dopo il fallimento di un tentativo d’accordo sotto egida prefettizia. L’agitazione riguarda una ventina di addetti del settore lavorazione carni, oggetto dal 29 aprile di unfra cooperative. "Il nuovo appaltatore - così i rappresentanti sindacali - non ha garantito la continuità ai lavoratori coinvolti, cui son state chieste dimissioni e la stipula di un nuovo contratto privo delle necessarie tutele e inaccettabile se si pensa che si tratta di addetti che hanno anche 15 anni di anzianità". Aladeriscono in questi giorni "per solidarietà" anche una quarantina di ...

Muse di Trento, il presidio dei lavoratori in appalto - Muse di Trento, il presidio dei lavoratori in appalto - Si terrà oggi (9 maggio) dalle 14 alle 17: «Pause pranzo inferiori ai trenta minuti, a volte anche meno. Richieste di turni anche a sera inoltrata. Stipendi ridicoli per chi ha una laurea. Parlare di ...

Prima udienza per Grissin Bon, presidio di Adl Cobas - Prima udienza per Grissin Bon, presidio di Adl Cobas - presidio davanti al tribunale per vertenza GrissinBon: lavoratori licenziati contestano appalto Movinlog, sostenendo dipendenza diretta dal colosso. Sindacato denuncia minacce e sostituzione del perso ...

Nuovo presidio a Velletri contro il disboscamento del Monte Artemisio: il Comitato Protezione Boschi si mobilita - Nuovo presidio a Velletri contro il disboscamento del Monte Artemisio: il Comitato Protezione Boschi si mobilita - Sabato 11 maggio, alle ore 17, in piazza Cairoli a Velletri, il Comitato Protezione Boschi organizza un presidio contro il disboscamento del Monte ...