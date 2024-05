Croce Rossa - 160 anni di impegno Il flash mob per l’anniversario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) La bandiera dellasventola sul palazzo comunale, che di notte si è illuminato di rosso: così Bagno a Ripoli celebra i 160dell’associazione che garantisce assistenza, soccorso e cura. Nel giorno della nascita del fondatore Henry Dunant, una rappresentativa dei tanti volontari della sezione ripolese è stata accolta sulla scalinata davanti alla casa comunale. Nei prossimi giorni la festa dello speciale compleanno continua con azioni di rinnovata cura e amore per il territorio: domani alle 10,30 all’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote il presidente Francesco Pasquinucci svelerà "Lo scudo blu per la Cultura", simbolo internazionale di protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Come previsto dalla Convenzione dell’Aja, ogni attacco al bene contraddistinto dallo scudo sarà perseguibile come crimine di guerra. ...