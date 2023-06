Fedez e Rosa Chemical | atti sessuali a Sanremo? Da ogg Rai | sentenza tombale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) D'ora in poi la Rai cambia volto. Lo mette nero su bianco il neo amministratore delegato Roberto Sergio. Ospite della festa del Foglio in corso a Venezia, Sergio lancia un chiaro avvertimento dopo quanto andando in onda a, ossia dopo che su Rai 1 è stato simulato un rapporto tra. "Criticai - ammette - l'atto sessuale in prima fila simulato tra due personaggi dello spettacolo, in fascia protetta, non ho criticato i baci. Ma quello era inaccettabile. Se ricapiterà una cosa del genere ovviamente non sarà consentita". Ma non solo, perché "nel prossimonessuno di noi sarà seduto in prima fila questo è certo. Io sarò in terza o quarta fila, davanti ci saranno giovani e abbonati". Che ci sia una poltroncina anche per Claudio Lippi? Nei giorni scorsi il volto tv ...