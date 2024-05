In un sondaggio 380 esperti dell'Intergovernmental Panel on clima te Change (IPCC) hanno detto cosa si aspettano dai prossimi decenni per quanto riguarda l'aumento delle temperature . Quasi l'80% crede che supereremo di 2,5 °C i livelli ...

Emergenza climatica, per l’80% dei migliori scienziati del mondo sentiti dal Guardian falliremo gli obiettivi - Emergenza climatica, per l’80% dei migliori scienziati del mondo sentiti dal Guardian falliremo gli obiettivi - Sondaggio del Guardian tra gli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC).

DeepMind crea AI in grado di modellare il DNA e l'RNA - DeepMind crea AI in grado di modellare il DNA e l'RNA - AlphaFold 3 di Google DeepMind usa lo stesso metodo dei generatori di immagini AI per prevedere come le diverse molecole si adattano tra loro.

AlphaFold 3: l’AI pensato per svelare i segreti di DNA, RNA e molecole - AlphaFold 3: l’AI pensato per svelare i segreti di DNA, RNA e molecole - Nell’articolo pubblicato su Nature, si parla di una precisione sbalorditiva: AlphaFold 3 migliora del 50% le previsioni rispetto ... una piattaforma gratuita che permette agli scienziati di tutto il ...