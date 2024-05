Sardegna | trascina la madre per strada dopo averla rapinata - 27enne in manette

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, ha aggredito lache si è accorto che la borsetta della donna non conteneva denaro. Probabilmente in preda ad un raptus – la scorsa sera intorno alle 19 e 30 – ha portato via dalla casa in cui vive con lala borsetta della donna ed è poi scappato. Quando però si è accorto che al suo interno non c’era denaro, è tornato indietro ed ha aggredito la mamma in mezzo alla, in via de Carolis, nel quartiere Sole e Luna di Sassari,ndola sull’asfalto. Fortunatamente la scena è stata vista da un ufficiale della polizia locale – in borghese e fuori servizio – che è prontamente intervenuto per difendere la donna e bloccare il figlio violento. L’agente, infatti,essersi qualificato ha arrestato il 27 enne con la ...