Destinare il 5x1000 alle attività del proprio Comune

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) La legge finanziaria ha confermato la possibilità per i contribuenti diil 5 per mille delle trattenute IRPEFsociali svolte daldi residenza stabilendo generalmente che le somme raccolte con il 5 per mille saranno destinate per finanziare e possibilmente ampliare lesvolte nel campo sociale, in particolare per il sostegnofamiglie con minori a carico, in condizioni di gravi difficoltà socio-economiche. La scelta diil 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all'8 per mille, entrambe possono essere espresse. Peril 5 per mille utilizzare l'apposito modulogato: - al CUD (il modulo per la scelta della destinazione del 5 per ...