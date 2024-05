Gf Vip - nota ex Vippona confessa | Ho fatto anni di psicanalisi per fidarmi nuovamente di un uomo dopo i tradimenti del mio ex

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Clizia Incorvaia, protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio. L’influencer il prossimo 12 luglio convolerà a nozze con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi (che di recente è stata operata per un tumore al pancreas) e Massimo Ciavarro. A proposito delle imminenti nozze, Clizia ha dichiarato: Con Eleonora abbiamo deciso il 12 luglio perché lei adesso sta bene. Sarà al mare ma non in Sicilia. Allora, l’abito sarà bianco e semplice, l’abito più clean che puoi immaginare. Paolo avrebbe voluto un matrimonio riservato…saranno 80-100 persone. Viaggio di nozze alle Maldive, non ci siamo mai stati. Il matrimonio non cambia nulla, noi siamo già marito e moglie. La loro relazione è nata nel 2020, quando entrambi hanno partecipato al reality di Canale 5, terminato in anticipo per l’influencer, che fu squalificata. ...