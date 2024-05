Dai vertici politici ai consigli d’amore online - la nuova vita di Rocco Buttiglione | Il sesso? Può essere dinamite e distruttivo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un content creator insolito, da 50mila contatti settimanali e oltre 5,2 milioni in due anni, 2mila follower e oltre 7.300 risposte. Quelle date a utenti di ogni età su Quora, il social network dei dubbi e delle domande. La cui formula è piaciuta a, 75 anni e unain politica, tanto che da quando è stato into a «rispondere ad alcune domande, due o tre anni fa,» racconta a Libero, ci ha preso gusto e non ha più smesso. «In quel periodo avevano coinvolto anche altre persone. Una di queste era Michelle Obama», spiega con un pizzico di orgoglio, «io rispondo quando ho tempo, magari quando sono in vacanza, da cellulare e da computer». Non un lavoro certo, un passatempo, ma che l’ex deputato, senatore e ministro ha preso sul serio: «Le mie figlie dicono che questa è un’estensione della mia ...