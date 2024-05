Paola Iezzi dalla giuria di Drag Race a quella di X Factor | con lei Agnelli - Lauro e Jake

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il successo ritrovatoreunion con sua sorella Chiara continua e dopo Sanremo, un album di duetti, un tour, un libro,Italia e la conduzione del PrimaFestival,a settembre tornerà a giudicare. Questa volta non uomini alle prese con l’arte, ma cantanti in cerca di un contratto discografico. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, infatti,sarebbe una nuova giudice di Xe con lei anche Manuel(giunto alla sua sesta edizione) e le new entry AchilleLa Furia. Alla conduzione dopo l’addio di Francesca Michielin (che ricorderemo anche per la gaffe su Ivan Graziani) arriverà un’altra sua collega: Giorgia. Fischi ...

Paola Iezzi è legata dal 2007 al fidanzato Paolo Santambrogio , uno dei fotografi di moda più richiesti e apprezzati degli ultimi anni. Oltre ad aver lavorato con alcune delle testate più in voga in Italia e aver collaborato con alcuni brand di ...

