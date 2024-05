Di Francesco | Mi interessa meno dell’Inter - per noi partita jolly!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 9 maggio 2024) Eusebio Diha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Inter. Il tecnico dei ciociari ha risposto alle domande dei colleghi presenti in sala. CONFERENZA DI? Eusebio Diha parlato alla vigilia di Frosinone-Inter in conferenza stampa. Mister Di, qual è la lista dei giocatori indisponibili contro l’Inter? Romagnoli non sarà convocato, mentre Gelli ha fatto un allenamento ridotto, non con la squadra. Domani faremo un nuovo test e valuteremo se sarà a disposizione o. Mazzitelli ha avuto un problemino e valuteremo il suo utilizzo dall’inizio. Lirola e Okoli saranno della. Bonifazi e Monterisi in ballottaggio. Che Frosinone sarà senza Barrenechea? Potrebbe sostituirlo Mazzitelli ma se non dovesse farcela proveremo altri. ...