Dall’Europa Day un nuovo stimolo per la filiera agroalimentare La proposta di Picasso Competere

(Di giovedì 9 maggio 2024) Quale giorno migliore, se non lo Europe Day che si celebra oggi, per lanciare unadi impegno, che inviti tutti i futuri rappresentanti al Parlamento europeo a compiere uno sforzo di realismo in fatto di agricoltura, nutrizione e salute? Ladell’agrifood merita una posizione di rilievo nell’agenda politica europea. Negli ultimi cinque anni, agricoltori, imprenditori, lavoratori e ricercatori del settore agricolo e alimentare sono stati ingiustamente additati come responsabili delle crisi climatiche e sanitarie, subendo una sistematica marginalizzazione. È con questa convinzione che abbiamo lanciato “Mi impegno”, il nostro documento programmatico “Eu Agrifood: Driving Competitiveness, Sustainability, and Resilience. Strategic Policy Guide for 2024-2029?, trasmesso appunto ai candidati alle elezioni europee e che invitiamo a sostenere in ...