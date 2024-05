Cosa fare se il telefono non riconosce la SIM

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 9 maggio 2024) La SIM Card del nostro operatore deve essere sempre perfettamente funzionante, così da poter navigare su Internet quando siamo fuori casa o quando riceviamo le (sempre più rare) chiamate telefoniche tradizionali. Sui moderni telefoni basta davvero poco per ottenere un errore in cui la SIM non funziona o non viene letta dal, rendendoci di fatto "scoperti" tutte le volte che siamo fuori dalla copertura del Wi-Fi. Nella seguente guida vi mostreremo come risolvere i problemi delle SIM Card, illustrandovi l'origine dei problemi e i suggerimenti che possiamo seguire per risolvere in pochi e semplici passi che tutti possono effettuare, senza dover chiedere l'intervento di un tecnico specializzato. LEGGI ANCHE -> Come usare uno smartphone senza SIM dati e segnale cellulare 1) Perché la SIM non funziona? Le SIM possono smettere di funzionare per tutta una ...