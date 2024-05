Thiago Motta | Fortunata la vittoria a Napoli con lo Spezia? Così mi offendete

(Di giovedì 9 maggio 2024), allenatore del Bologna, presenta in conferenza stampa la trasferta di sabato alle 18 al Diego Armando Maradona contro ildi Francesco Calzona. Le parole del tecnico riportate da Tmw.: «Domani c’è la possibilità di andare in Champions» Se ci sarà una combinazione di risultati questo weekend potrebbe esserci un match point Champions.. «Si perchè no?! Siccome abbiamo già scritto la storia di questo club c’è la possibilità di andare in Champions. È importante come tutte le altre partite perché è la prossima, ci siamo preparati molto bene per affrontare una squadra forte del nostro campionato. Dell’anno scorso alsono rimasti tutti tranne un cambio, affronteremo una squadra forte, dovremo utilizzare molto bene la palla». Mette tra gli Mvp della ...

