CdS – chi è confermato e chi in bilico

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 9 maggio 2024) 2024-05-09 10:30:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: ROMA – Il listone dei confermati, la lista d’attesa, la lista di sbarco. I tempi stanno diventando maturi per conoscere le scelte di Tudor. Sul campo ha misurato idonei e non idonei al suo calcio. Cinquanta giorni oggi dal suo primo allenamento, tre giornate alla fine, il mercato che incombe: il grande bivio è vicino. Il campo è stato giudice e riflette molte delle indicazioni che il tecnico ha iniziato a trasferire alla società, saranno completate con la conclusione della stagione. Ci sarà un vertice finale. Il gruppone dei big è tutto, inci sono alcune delle attuali riserve. Tudor ha fatto una prima selezione, sa che non tutto si può cambiare e che gli investimenti fatti in estate da Lotito non ...