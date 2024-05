Insegue due studenti e li picchia con una mazza da baseball | insegnante di Brescia condannato a un anno di carcere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Undi reclusione e 9 mila euro di risarcimento. È quanto è stato stabilito dal Tribunale diche hail professore di scuola superiore che, nel 2021, colpì con unadadue. L’aggressione era avvenuta fuori scuola, in orario serale e l’, Alberto Poli, di 59 anni, reagì in modo violento nei confronti di due ragazzini di 14 e 15 anni. I giovani avevano lanciato dei petardi nel giardino della sua abitazione e Poli, vedendoli, ha preso la, è sceso in strada e li ha pestati. Docente di un istituto professionale della provinciana, il 59enne era già stato sospeso da scuola e, per l’aggressione era stato rinviato a giudizio con l’accusa di lesioni aggravate. Una delle due ...