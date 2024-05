Dall’empowerment femminile al contrasto alla violenza | i lavori del Women 7 per le pari opportunità delle donne

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – Garantire l’equità di genere e intergenerazionale per arrivare ad una equa rappresentanzaragazze in tutti i livelli decisionali, sia nel pubblico che nel privato, entro il 2030. Questa la raccomandazione che il7, il gruppo ufficiale d’impegno civile del G7, chiede ai leader del ‘Gruppo dei 7’ che dal 4 al 6 ottobre vedrà riuniti a Matera i ministri responsabili, proprio per affrontare i temi legati – in particolare - all’empowermente alcontro le. Raccomandazione contenuta nel Communiqué, il documento di policy che racchiude le istanze del mondo dell’associazionismo e ...

L'apartheid di genere contro le donne afghane e gli interessi di chi vuol legittimare i Talebani - Dall'altro lato, la Corte internazionale di giustizia è ...sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (...d'Italia all'Onu "No Poverty eradication without the empowerment of ...

Campari sceglie il Festival di Cannes per presentare in anteprima la sua campagna "We are Cinema" - Nello spot da 30 secondi, firmato dall'agenzia Independent Ideas (... che promuove l'empowerment femminile nel mondo del cinema , ... per celebrare tutte le donne che sono state in grado di abbattere e ...