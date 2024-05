In giuria potrebbero arrivare Manuel Agnelli - Paola Iezz - Achille Lauro e Jack La Furia

(Di giovedì 9 maggio 2024) X Factor cambia. Il talent sarebbe pronto a cambiare volto. In primis quello della conduttrice. Addio Francesca Michielin: benvenuta Giorgia (chissà). La notizia è stata lanciata da FQ Magazine. Che ha svelato inoltre chi potrebbe far parte dellanella diciottesima edizione del programma che tornerà su Sky a settembre. Elegante e travolgente, Giorgia conquista Milano con la sua voce X ...

