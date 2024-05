Paralimpiadi Parigi 2024 - Ambra Sabatini e Luca Mazzone portabandiera Italia

In questi tempi di guerra i Gaza Sunbirds, il team di paraciclismo della Palestina, vorrebbero realizzare un sogno: partecipare alle paralimpiadi di Parigi, in programma dal 28 agosto all’8 settembre. Il loro desiderio sta a cuore anche alle Oltre ...

L’Italia non si è qualificata, nel Basket in carrozzina, per le Paralimpiadi di Parigi 2024. A staccare il pass per la rassegna successiva alle Olimpiadi è il Canada, che batte gli azzurri di Carlo Di Giusto per 72-60. Si tratta di una sconfitta ...