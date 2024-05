Milan - Maldini allontana i fantasmi | Dopo Istanbul c’è sempre Atene

(Di giovedì 9 maggio 2024) Paolo, ex capitano ed ex dirigente del, si è raccontato in un'intervista a 'Radio TV Serie A con RDS'. Un interessante passaggio

Paolo Maldini , ex capitano ed ex dirigente del Milan, si è raccontato in un'intervista a 'Radio TV Serie A con RDS'. Un interessante passaggio

Paolo Maldini , ex calciatore ed ex dirigente del Milan, è tornato indietro con la memoria alla sua adolescenza. Il suo ricordo nell'articolo

Maldini: “Non mi vedrei in nessun’altra squadra. Napoli Fallimento annunciato…” - maldini: “Non mi vedrei in nessun’altra squadra. Napoli Fallimento annunciato…” - Dalla sua lunga storia al milan al presente e allo scudetto conquistato dall'Inter. Paolo maldini è stato ospite di Radio Serie A e ha parlato in una lunga intervista toccando vari temi.

Maldini: “Vedermi all’interno di un club diverso dal Milan non ce la farei” - maldini: “Vedermi all’interno di un club diverso dal milan non ce la farei” - Paolo maldini torna a parlare. Questa mattina Radio Serie A ha trasmesso sulle proprie frequenze una lunga intervista concessa dall'ex capitano e direttore dell'area tecnica del milan. Una ...

Maldini: "Non è un caso che il Napoli sia andato male, sapete cosa hanno sottovalutato" - maldini: "Non è un caso che il Napoli sia andato male, sapete cosa hanno sottovalutato" - Paolo maldini, ex direttore tecnico ed ex bandiera del milan, nella sua lunga intervista concessa a Radio Serie A ha citato anche il Napoli. Paolo maldini, ex direttore tecnico ed ex bandiera del ...